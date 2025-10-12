https://news.day.az/sport/1787590.html "Кяпаз" усилил состав новым защитником Футбольный клуб "Кяпаз" объявил о новом трансфере. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на пресс-службу команды, состав гянджинцев пополнил защитник Рауль Гусейнли. С 25-летним игроком подписан контракт, рассчитанный до конца текущего сезона.
"Кяпаз" усилил состав новым защитником
Футбольный клуб "Кяпаз" объявил о новом трансфере.
Как сообщает İdman.biz со ссылкой на пресс-службу команды, состав гянджинцев пополнил защитник Рауль Гусейнли.
С 25-летним игроком подписан контракт, рассчитанный до конца текущего сезона.
Гусейнли уже выступал за "Кяпаз" в прошлом году, проведя 27 матчей в чемпионате, где отметился двумя голами и двумя результативными передачами.
