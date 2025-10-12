"Кяпаз" усилил состав новым защитником

Футбольный клуб "Кяпаз" объявил о новом трансфере.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на пресс-службу команды, состав гянджинцев пополнил защитник Рауль Гусейнли.

С 25-летним игроком подписан контракт, рассчитанный до конца текущего сезона.

Гусейнли уже выступал за "Кяпаз" в прошлом году, проведя 27 матчей в чемпионате, где отметился двумя голами и двумя результативными передачами.