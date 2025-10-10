Турция продолжит выступать в качестве площадки для прямых переговоров по Украине

"Турция будет прилагать усилия для мирного урегулирования конфликта в Украине".

Как сообщает Day.Az, об этом заявил глава Национальной разведывательной организации Турции (MIT) Ибрагим Калын.

Он отметил, что Турция сыграет посредническую роль в прямых переговорах между Россией и Украиной и продолжит принимать такие встречи в Стамбуле.

"После долгого перерыва делегации России и Украины провели в Стамбуле три раунда прямых переговоров в течение трёх месяцев. Турция и впредь будет принимать эти встречи и продолжать выполнять посредническую роль", - заявил он.