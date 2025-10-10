https://news.day.az/world/1787293.html Турция продолжит выступать в качестве площадки для прямых переговоров по Украине "Турция будет прилагать усилия для мирного урегулирования конфликта в Украине". Как сообщает Day.Az, об этом заявил глава Национальной разведывательной организации Турции (MIT) Ибрагим Калын. Он отметил, что Турция сыграет посредническую роль в прямых переговорах между Россией и Украиной и продолжит принимать такие встречи в Стамбуле.
