Президент Мадагаскара покинул столицу страны на фоне протестов

Президент Мадагаскара Андри Радзуэлина на фоне протестов покинул Антананариву.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает журнал Jeune Afrique со ссылкой на собственные источники.

"Согласно нашим источникам, президент (Мадагаскара) Андри Радзуэлина, загнанный в угол после нескольких недель демонстраций, покинул город", - говорится в публикации.

Журнал сообщает, что военные из CAPSAT (Корпус кадрового управления армии) и многочисленные протестующие смогли проникнуть на площадь 13 мая в Антананариву. Эта площадь имеет важное символическое значение, так как с 1970-х годов она служила местом прихода к власти новых политических сил и свержения старых.

11 октября CAPSAT публично отказался выполнять приказы об открытии огня по протестующим и призвал другие силовые структуры страны присоединиться к их позиции.

22 сентября в Мадагаскаре тысячи молодых людей вышли на акции протеста. Причиной недовольства стали частые отключения электроэнергии и перебои с водоснабжением. Протестующие требовали отставки действующего правительства, а полиция в свою очередь применила слезоточивый газ для разгона демонстраций. В результате давления общественности, 29 сентября президент Мадагаскара объявил о роспуске правительства.