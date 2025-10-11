Футболисты сборной Норвегии обыграли команду Израиля со счетом 5:0 в домашнем матче отборочного турнира чемпионата мира 2026 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, хет-трик сделал Эрлинг Холанд (27, 63, 72-я минуты), еще два автогола на счету израильтян Анана Халаили (18) и Идана Начмиаса (28).

На счету Холанда уже 51 гол в 46 матчах за национальную команду. Форвард забил в десятом матче подряд за клуб и сборную.

Сборная Норвегии с 18 очками лидирует в группе I. Далее расположились Италия (9), Израиль (9), Эстония (3) и Молдавия (0).

Также окончен матч 3-го тура отборочного этапа чемпионата мира - 2026, в котором встречались сборные Венгрии и Армении. Победу со счетом 2:0 в этой игре одержали хозяева поля.

Даниэль Лукач открыл счет в этой игре на 56-й минуте, Жомбор Грубер удвоил преимущество команды на 90+4-й минуте.

После этой игры Венгрия с четырьмя очками располагается на втором месте в турнирной таблице отборочной группы F, Армения с тремя очками находится на третьей строчке. Лидирует Португалия (6), на последней строчке Ирландия (1).