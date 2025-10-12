В Баку спасатели помогли двум людям, оказавшимся в опасной ситуации

В Баку сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям спасли двух человек, оказавшихся в беспомощном положении.

Как сообщили Day.Az в МЧС, в связи с поступившей на горячую линию "112" информацией на места происшествий были направлены спасатели Службы спасения особого риска.

С помощью альпинистского снаряжения сотрудники ведомства проникли через балкон в квартиру на восьмом этаже 17-этажного жилого дома на улице Ш.М. Хиябани в Ясамальском районе. Они вызволили оказавшегося взаперти в спящем состоянии подростка 2013 г.р. и передали его родителям.

Также спасатели помогли выбраться гражданину 1971 г.р., оказавшемуся в беспомощном состоянии в квартире на последнем этаже пятиэтажного жилого дома, расположенного на улице Низами Насиминского района.