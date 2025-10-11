https://news.day.az/world/1787310.html Центральная Америка охвачена наводнениями - ВИДЕО Уже третьи сутки Центральная Америка охвачена наводнениями. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Вслед за несколькими днями дождей, регион накрыло несколько тайфунов и ураганов. Сильнейший из ураганов, Присцилла за три дня накрыл последовательно Мексику, Гватемалу и Сальвадор.
Вслед за несколькими днями дождей, регион накрыло несколько тайфунов и ураганов. Сильнейший из ураганов, Присцилла за три дня накрыл последовательно Мексику, Гватемалу и Сальвадор. Десятки тысяч затонувших автомобилей, сотни человек пропали без вести, не менее 5 тысяч домов не подлежат восстановлению. При этом дожди и наводнения с разливами рек в регионе продолжаются.
