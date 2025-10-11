Адриен Рабио поделился впечатлениями о матче Азербайджана и Франции

Полузащитник "Ювентуса" и сборной Франции Адриен Рабио после матча со сборной Азербайджана (3:0) в рамках отборочного цикла ЧМ-2026, который прошел в Париже, поделился впечатлениями от игры.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, футболист признал, что против Азербайджана было непросто играть из-за плотной обороны соперника.

"Когда играешь против команд, выстроенных в 5-4-1, это всегда сложно. Мы немного действовали монотонно, заставляли их много бегать. В таких матчах важно проявлять терпение. Мы знали, что найдем момент для взятия ворот. Работа выполнена - три очка у нас. Второй гол очень важен, он придал команде уверенности. Рад забить здесь, это важно для меня. Если победим в Исландии, практически обеспечим себе выход на чемпионат мира", - заявил Рабио в эфире TF1.

Помимо Рабио, в составе французов отличились Килиан Мбаппе и Флориан Товен. Для Мбаппе этот мяч стал 53-м в футболке национальной сборной, и теперь до рекордсмена Оливие Жиру ему не хватает четырех голов.

Напомним, что следующий матч в рамках квалификации ЧМ-2026 сборная Азербайджана проведет 13 октября вновь на выезде против Украины.