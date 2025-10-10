В Германии захотели организовать конференцию по восстановлению Газы

Германия хочет организовать международную конференцию с Египтом по восстановлению сектора Газа. Об этом заявил канцлер Фридрих Мерц, передает Alarabia, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, проведение такого мероприятия нужно, поскольку Израиль и палестинская группировка ХАМАС приближаются к прекращению военных действий.

"Главной целью этой конференции должно быть решение самых насущных проблем, таких как восстановление водоснабжения, энергоснабжения и медицинской помощи", - заявил Мерц.

Канцлер добавил, что сделка должна быть "реализована быстро" и что "заложники, среди которых граждане Германии, должны наконец вернуться к своим семьям". Также Мерц подчеркнул, что гуманитарная помощь должна быстро дойти до жителей Газы.

9 октября лидер движения ХАМАС в секторе Газа Халиль аль-Хайя заявил, что посредники и власти США предоставили группировке гарантии "окончательного прекращения" конфликта в регионе. По его словам, достигнутые договоренности включают в себя полное прекращение боевых действий, вывод израильских сил из сектора, беспрепятственную доставку гуманитарной помощи и проведение обмена пленными между сторонами конфликта.