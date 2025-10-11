https://news.day.az/world/1787489.html Китай осуществил крупнейший в мире запуск твердотопливной ракеты с морского судна - ВИДЕО Китай осуществил крупнейший в мире запуск твердотопливной ракеты с морского судна. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Китайская ракета Gravity-1 успешно стартовала с корабля, выведя на орбиту два спутника - Jilin-1 Wide-Width 02B07 и Shutianyu Star 01-02. Представляем вашему вниманию данное видео:
Китайская ракета Gravity-1 успешно стартовала с корабля, выведя на орбиту два спутника - Jilin-1 Wide-Width 02B07 и Shutianyu Star 01-02.
Представляем вашему вниманию данное видео:
