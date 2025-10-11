Китай осуществил крупнейший в мире запуск твердотопливной ракеты с морского судна

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Китайская ракета Gravity-1 успешно стартовала с корабля, выведя на орбиту два спутника - Jilin-1 Wide-Width 02B07 и Shutianyu Star 01-02.

