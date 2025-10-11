Извержение грязевого вулкана в Баку прекратилось

Активность извержения на грязевом вулкане Отман Боздаг, входящем в Государственный природный заповедник группы грязевых вулканов Баку и Апшеронского полуострова, на данный момент прекратилась.

Об этом Day.Az сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Извержение вулкана произошло сегодня в 08:27. Оно сопровождалось мощным выбросом пламени. По предварительным оценкам, площадь, на которую распространилась брекчия, выброшенная на поверхность, составляет примерно 4 гектара, средняя толщина 1,5 метра, а объём около 60 тысяч кубометров.

По всей зоне извержения наблюдаются концентрические трещины.

Сотрудники Министерства экологии и природных ресурсов и Института геологии и геофизики Министерства науки и образования продолжают совместный мониторинг на территории.

Напомним, грязевой вулкан Отман Боздаг считается одним из активных вулканов. Последнее его извержение было зафиксировано 23 сентября 2018 года.