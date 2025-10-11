Извержение вулкана в Баку

11 октября 2025 года в 08:27 в высокогорной местности поселка Сахиль Гарадагского района города Баку зафиксировано извержение грязевого вулкана.

Как сообщает Day.Az, об этом проинформировала пресс-секретарь Министерства экологии и природных ресурсов Ирада Ибрагимова.

По ее словам, специалисты министерства изучают само извержение и его последствия, на месте проводятся соответствующие наблюдения.

В то же время пресс-служба МЧС сообщила, что на основании поступившей информации об извержении грязевого вулкана в направлении поселка Сангачал Гарадагского района вертолет авиационного отряда МЧС осуществил осмотр территории.

Во время осмотра возгорания зафиксировано не было, угрозы для близлежащих населенных пунктов также не выявлено.

По данному факту соответствующие структуры проводят необходимые работы.