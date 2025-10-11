Apple представит в октябре сразу несколько новых гаджетов

Apple готовится к презентации сразу нескольких продуктов, анонс которых состоится в виде пресс-релизов на сайте. Публикации начнут выходить уже в понедельник или вторник на следующей неделе, сообщает MacRumors со ссылкой на Naver, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По слухам, в середине октября Apple представит устройства на базе чипа M5, включая MacBook Pro 14, iPad Pro, а также обновленную версию Vision Pro. Помимо этого, в списке упомянуты Apple TV 4K, HomePod mini 2 и AirTag 2, однако ранее этот источник неоднократно публиковал как точные, так и ошибочные прогнозы.

Тем не менее на скорый анонс планшета iPad Pro с чипом M5 указывает опубликованный российским блогером Wylsacom видеоролик с распаковкой рабочего устройства. Кроме того, в документах FCC были обнаружены сведения о новой версии Vision Pro с более мощным процессором и улучшенным креплением. Также отмечается, что MacBook Pro с M5 уже вошел в стадию массового производства, хотя точная дата его релиза не подтверждена.

Помимо этого, ТВ-приставка Apple TV может получить чип A17 Pro и поддержку ИИ-функций Apple Intelligence, а HomePod mini 2 - новый чип S9. Также ожидается выпуск второго поколения AirTag с увеличенным радиусом действия.