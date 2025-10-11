Белый дом подтвердил начало сокращений

Директор Административно-бюджетного управления Белого дома Рассел Воут подтвердил начало сокращений в аппарате правительства США.

Как сообщает Day.Az, Воут написал об этом на своей странице в социальной сети X

Он связал это с текущей частичной остановкой работы правительства (шатдауном) и отсутствием бюджетного финансирования.

"Сокращения начались", - написал Воут, не предоставив дополнительных подробностей.