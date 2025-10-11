https://news.day.az/world/1787302.html Белый дом подтвердил начало сокращений Директор Административно-бюджетного управления Белого дома Рассел Воут подтвердил начало сокращений в аппарате правительства США. Как сообщает Day.Az, Воут написал об этом на своей странице в социальной сети X Он связал это с текущей частичной остановкой работы правительства (шатдауном) и отсутствием бюджетного финансирования.
Белый дом подтвердил начало сокращений
Директор Административно-бюджетного управления Белого дома Рассел Воут подтвердил начало сокращений в аппарате правительства США.
Как сообщает Day.Az, Воут написал об этом на своей странице в социальной сети X
Он связал это с текущей частичной остановкой работы правительства (шатдауном) и отсутствием бюджетного финансирования.
"Сокращения начались", - написал Воут, не предоставив дополнительных подробностей.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре