Хроника Победы: Удар по Гяндже – преступление против человечности

В ночь с 10 на 11 октября ситуация по всему фронту была стабильно напряженной, сообщало министерство обороны.

Не соблюдающие гуманитарное прекращение огня подразделения вооруженных сил Армении, сосредоточив силы и военную технику, вновь предприняли попытку атаковать небольшими группами в Гадрутском и Джебраильском направлениях с целью вернуть утраченные позиции. Все попытки противника атаковать ночью были пресечены огнем. В результате действий Азербайджанской армии большое количество живой силы противника, а также 5 танков Т-72, 6 гаубиц Д-20 и Д-30, 5 грузовиков с боеприпасами, 11 единиц другой автомобильной техники, 3 РСЗО БМ-21 "Град", 5 самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика", 8 систем ПВО и радиолокационная станция были уничтожены и выведены из строя на различных направлениях фронта.

Согласно полученной информации, в результате боевых операций основным и резервным силам армянской армии на оккупированных территориях был нанесен серьезный урон. Армянское военное командование находится в психологическом напряжении, а личный состав под страхом. Доверие армянских солдат к командирам утеряно. Военнослужащие 1-го, 5-го и 9-го мотострелковых полков в массовом порядке самовольно оставляют боевые позиции. Военная полиция бессильна. Согласно информации, заместитель командира 1-го мотострелкового полка подполковник Артак Ванян также находится среди многочисленных потерь в живой силе вражеской армии.

Противник понес тяжелые потери в результате ударов, нанесенных с воздуха Военно-воздушными силами Азербайджана по подразделениям 41-го отдельного артиллерийского полка вооруженных сил Армении. В ночь с 10 на 11 октября части Азербайджанской армии уничтожили силы и средства вооруженных сил Армении, пытавшиеся перейти в наступление с целью вернуть утраченные позиции.

Точным ударом ВС Азербайджана был уничтожен зенитно-ракетный комплекс "Куб" армянских ВС.

Не в силах противопоставить что-то мощи Азербайджанской армии, ВС Армении в ночь на 11 октября нанесли ракетный удар по второму по величине городу Азербайджана - Гяндже.

Около 02:00 в результате ракетного обстрела вооруженных сил противника многоквартирного жилого дома, расположенного в центральной части Гянджи, погибли 5 человек, 28 были ранены, также многочисленным гражданским объектам нанесен значительный ущерб. Одна из ракет, попавшая в жилой дом, полностью разрушила здание, оставив его жителей под руинами. Из-под завалов извлечены 17 раненых и тела 5 погибших.

Через несколько часов Генпрокуратура обновила данные: 7 погибших и 34 раненых, среди которых 16 женщин и 6 детей. Более чем 10 многоквартирным зданиям и более чем 100 объектам различного назначения нанесен значительный ущерб.

По мере разбора завалов жилого дома цифры продолжали расти: погибли 9 мирных жителей, в том числе 4 женщины.

Генеральная прокуратура Азербайджанской Республики обнародовала статистику преступлений, совершенных вооруженными силами Армении против мирного населения Азербайджана с 27 сентября до 13:00 11 октября. В результате обстрела армянскими вооруженными силами из тяжелых артиллерийских установок и ракетных систем наших населенных пунктов погибло 41 гражданское лицо, получили ранения 205 человек. Кроме того, в результате интенсивного тяжелого артиллерийского и ракетного обстрела пришли в негодное состояние 1165 домов, 57 многоквартирных жилых зданий и 146 гражданских объектов.

Неуважение к переговорам при посредничестве России и еще одно проявление армянского фашизма. Эти подлые дела никогда не сломят волю азербайджанского народа!

Об этом написал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем официальном аккаунте в Twitter.

"Ракетный обстрел был произведен в Варденисском районе Армении. В результате 41 азербайджанский мирный житель был убит и более 200 получили ранения. Целью армянской стороны является повторная оккупация освобожденных территорий", - написал глава государства.

Политика террора на государственном уровне в Армении продолжается. Об этом написал на своей странице в Twitter помощник Президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

"Политика террора на государственном уровне в Армении продолжается. Безнаказанность Армении подталкивает ее к дальнейшим военным преступлениям. Нарушая гуманитарное перемирие, Армения произвела беспорядочный обстрел густонаселенной жилой части Гянджи. Армению нужно остановить".

"Среди ночи город Гянджа подвергся ракетному обстрелу со стороны Армении. Разрушены три жилых дома. На данный момент убито как минимум семь мирных жителей, а также женщины. Тяжело ранены 33 мирных жителя, среди которых дети. Армения прикрывается гуманитарным прекращением огня, чтобы атаковать мирных жителей Азербайджана".

"Армения в рамках гуманитарной помощи, доставляемой гражданскими авиалиниями, получила новые ракеты "Смерч". Сразу же начались атаки на мирное население и критическую энергетическую инфраструктуру в Мингячевире. Посмотрите на разрыв между цивилизованным миром и Арменией", - написал Гаджиев.

Еще одной жертвой армянского фашизма в ночь на 11 октября мог стать Мингячевир. По сообщению Минобороны, около 4 часов утра вооруженные силы противника обстреляли ракетами Мингячевир, крупный промышленный город, расположенный более чем в 100 км от линии фронта, нацеливаясь на теплоэлектростанцию "Азербайджан", крупнейшую теплоэлектростанцию на Южном Кавказе.

Ракеты были обезврежены Противовоздушными силами нашей Армии.

Кроме того, утром 11 октября в мингячевирском направлении был уничтожен вражеский БПЛА.

Через неделю по Гяндже был нанесен еще один ракетный удар. Гибель мирного населения не осталась без ответа. Азербайджанская армия отомстила за детей Гянджи на поле боя в десятикратном размере. "Мы отвечаем им на поле боя, мы мстим и отомстим за этих невинных людей на поле боя", - сказал Президент Ильхам Алиев.