Президент Ильхам Алиев: Ракетный удар по Гяндже был нанесен из Варденисского района Армении

Неуважение к переговорам при посредничестве России и еще одно проявление армянского фашизма. Эти подлые дела никогда не сломят волю азербайджанского народа!

Как передает Day.Az, об этом написал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем официальном аккаунте в Twitter.

"Ракетный обстрел был произведен в Варденисском районе Армении. В результате 41 азербайджанский мирный житель был убит и более 200 получили ранения. Целью армянской стороны является повторная оккупация освобожденных территорий", - сказал глава государства.