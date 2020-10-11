https://news.day.az/politics/1278761.html Президент Ильхам Алиев: Ракетный удар по Гяндже был нанесен из Варденисского района Армении
Президент Ильхам Алиев: Ракетный удар по Гяндже был нанесен из Варденисского района Армении
Неуважение к переговорам при посредничестве России и еще одно проявление армянского фашизма. Эти подлые дела никогда не сломят волю азербайджанского народа!
Как передает Day.Az, об этом написал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем официальном аккаунте в Twitter.
"Ракетный обстрел был произведен в Варденисском районе Армении. В результате 41 азербайджанский мирный житель был убит и более 200 получили ранения. Целью армянской стороны является повторная оккупация освобожденных территорий", - сказал глава государства.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре