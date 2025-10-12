США пригрозили Великобритании

Соединенные Штаты пригрозили прекратить обмен разведывательными данными с Великобританией из-за снятия обвинений с двух британцев по делу о якобы шпионаже в пользу Китая. Об этом сообщает британская газета The Sunday Times со ссылкой на источник в американской администрации, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным издания, Белый дом предупредил премьер-министра Великобритании Кира Стармера, что отсутствие преследования двух предполагаемых китайских шпионов рискует подорвать особые отношения между странами.