Объявлена дата очередного заседания Милли Меджлиса Азербайджана
Следующее пленарное заседание осенней сессии состоится 17 октября.
Как передает Day.Az, об этом сказала председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова на сегодняшнем пленарном заседании парламента.
