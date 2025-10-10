Новый, доверительный этап в двусторонних отношениях между Азербайджаном и Россией

Как сообщалось, в Душанбе состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Эта встреча продемонстрировала, что отношения между двумя странами вступили в новую, более зрелую и основанную на взаимном доверии фазу.

Как передает Day.Az, об этом сообщил Trend политолог Азер Гараев.

Политолог отметил, что проведенные на встрече обсуждения еще раз подтвердили, что стороны имеют общие интересы в направлении стабильности и углубления сотрудничества в регионе.

"Основной целью этого диалога была нормализация отношений, устранение некоторых недоразумений, возникших в последние месяцы, и формирование повестки дня, которая смотрит в будущее. В частности, заявления президента России об инциденте с пассажирским самолетом, принадлежащим ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL), показали, что этот вопрос уже позади и существует политическая воля, необходимая для восстановления доверия между двумя странами. Путин заявил, что в связи с этим будут выплачены компенсации, а виновные будут наказаны. Это также доказало, что Баку и Москва придерживаются линии сотрудничества, а не напряженности в отношениях", - сказал он.

Гараев подчеркнул, что в то же время информационные манипуляции некоторых кругов, которые в последнее время пытаются затмить азербайджано-российские отношения, особенно проармянских фигур, таких как Симонян, Соловьев, Затулин, потерпели крах.

"Их целью было подорвать доверие между двумя государствами, внести холод в отношения Москвы и Баку. Но прямой и искренний диалог президентов ясно показал, что эти попытки необоснованны, что отношения развиваются в здоровом и стратегическом направлении на уровне государств", - сказал он.

По словам A.Гараева, одним из важных вопросов для Азербайджана, вызывающих обеспокоенность, были возможности влияния действующих в России антиазербайджанских кругов.

"Заявления президента Путина медиа прояснили это направление, продемонстрировав, что официальная Москва не намерена попадать под влияние таких деструктивных сил. Это положительный сигнал как для азербайджанской общественности, так и для региона.

В целом эта встреча не только положила конец возникшим между двумя странами вопросам, но и подтвердила политическую волю к дальнейшему сотрудничеству. Полная нормализация отношений между Азербайджаном и Россией имеет важное значение с точки зрения обеспечения стабильности, экономического партнерства и безопасности в регионе. Встреча президентов показала, что Баку и Москва полны решимости развивать отношения на основе конструктивного диалога и взаимного уважения, а не конфронтации.

Кроме того, Президент Ильхам Алиев, выступая на заседании Совета глав государств СНГ в Душанбе в ограниченном составе, коснулся многих вопросов", - отметил он.

Политолог сказал, что в выступлении Президента Ильхама Алиева на мероприятии в столице Таджикистана, Душанбе, были озвучены важные посылы относительно развития как двусторонних азербайджано-таджикских отношений, так и сотрудничества на пространстве СНГ.

"Выступление Президента Ильхама Алиева выделялось как искренностью, так и прагматичным подходом к региональному сотрудничеству. Кроме того, взгляды главы государства на социально-экономическое развитие Таджикистана, особенно на стремительные изменения Душанбе, были выражением уважения и дружеского отношения к таджикскому народу. Это еще раз продемонстрировало, что азербайджано-таджикские отношения развиваются в духе взаимного доверия и искреннего партнерства.

В своем выступлении Президент Ильхам Алиев подчеркнул важность гуманитарного сотрудничества и поблагодарил глав государств СНГ за поддержку в выборе города Лачин в качестве Культурной столицы СНГ на 2024 год. Восстановление и возрождение Лачина в короткие сроки после освобождения от оккупации, представление миру культурного и исторического наследия Азербайджана - это торжество как созидательного потенциала страны, так и духа сотрудничества в рамках СНГ", - отметил он.

A.Гараев подчеркнул, что, наряду с этим, проведение III игр СНГ в древнем городе Гяндже и других регионах Азербайджана является ярким показателем вклада Азербайджанской Республики в региональное сотрудничество.

"Это мероприятие, в котором приняли участие более 1600 спортсменов из 13 стран, послужило укреплению дружбы, спортивных и культурных связей на пространстве СНГ, углублению солидарности между народами. В целом выступление Президента Ильхама Алиева подчеркнуло важность равноправного сотрудничества, взаимного уважения и культурной близости внутри СНГ. Азербайджан как активный член этого союза вносит важный вклад в укрепление стабильности, партнерства и взаимопонимания в регионе", - заключил политолог.