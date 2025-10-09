https://news.day.az/officialchronicle/1786880.html В Душанбе проходит встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом России Владимиром Путиным в формате один на один - ФОТО В эти минуты в Душанбе проходит встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в формате один на один, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
В Душанбе проходит встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом России Владимиром Путиным в формате один на один - ФОТО
В эти минуты в Душанбе проходит встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в формате один на один, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре