Отборочный этап ЧМ: начался второй тайм матча Франция-Азербайджан

00:01
Начался второй тайм матча между сборными Франции и Азербайджана в рамках отборочного этапа чемпионата мира 2026 года в европейской зоне.
Как сообщает Day.Az, после первого тайма встречи, который проходит на стадионе "Парк де Пренс", Франция выигрывает со счетом 1:0.
Матч обслуживает норвежский арбитр ФИФА Рохит Сагги.
22:46
В Париже начался матч между сборными Франции и Азербайджана в рамках отборочного этапа чемпионата мира 2026 года в европейской зоне.
Как передает Day.Az, матч, который проходит на стадионе "Парк де Пренс", начался в 22:45 по бакинскому времени.
Матч обслуживает норвежский арбитр ФИФА Рохит Сагги.
