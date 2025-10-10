Хроника Победы: Первая попытка перемирия сорвана Арменией

С полудня 9 октября до утра 10 октября 2020 года на всей протяженности фронта продолжались боевые действия различной интенсивности, противнику были нанесены огневые удары, сообщает министерство обороны.

Напомним, что накануне была достигнута договоренность о гуманитарном прекращении огня с 12:00 10 октября. До этого времени ВС Армении предприняли попытки вернуть утраченные позиции, но были вынуждены отступить, неся потери. В результате продолженной Азербайджанской армией наступательной операции за этот период точным огнем было уничтожено и выведено из строя большое количество живой силы противника, 13 танков, 4 РСЗО БМ-21 "Град", 6 гаубиц Д-20 и Д-30, 3 самоходные артиллерийские установки 2С3 "Акация", 2 зенитные установки M55 "Застава", 2 радиолокационные станции и средства радиоэлектронной борьбы.

Несмотря на договоренность об объявлении режима прекращения огня с 12:00, армянская армия пыталась перейти в наступление в Агдере-Тертеском и Физули-Джебраильском направлениях фронта, сообщает МО. Не соблюдая режима гуманитарного прекращения огня, подразделения вооруженных сил Армении, сосредоточив силы и средства, предприняли попытку к наступлению на разных направлениях фронта. В дневное время ВС Армении предприняли попытку атаковать со стороны села Туг в направлении Гадрута и со стороны сел Арагул и Баназура в сторону Джебраила. Враг подверг Гадрут интенсивному обстрелу из реактивных систем залпового огня, а также с Ходжалинского направления.

В результате превентивных мер, предпринятых нашими подразделениями, ВС Армении, неся многочисленные потери в живой силе и военной технике, были вынуждены отступить. Наши подразделения, грамотно организовавшие оборону, пресекли продвижение противника и разгромили его, заманив в ловушку. В результате столкновения было уничтожено 38 военнослужащих противника, 2 РСЗО БМ-21 "Град", 7 артиллерийских орудий и 2 грузовика с боеприпасами.

Минобороны также опровергло информацию, распространенную армянской стороной, о том, что якобы подразделения Азербайджанской армии обстреляли Гафан и есть убитые и раненые.

Уничтожена артиллерийская батарея армянских ВС.

Уничтожена точными ударами тяжелая артиллерия армянских ВС, выдвинутая на огневые точки с целью нарушить режим прекращения огня.

Уничтожено артиллерийское подразделение ВС Армении, умышленно нарушившее режим прекращения огня.

Азербайджанская армия уничтожила систему управления "С-300" в Губадлы и другую технику ВС Армении.

10 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев дал интервью российскому телеканалу РБК. Интервью главы государства было показано по этому телеканалу 11 октября.

В интервью глава государства, в частности, сказал: "Конечно же, возможностей России повлиять на урегулирование конфликта несравненно больше, чем у любой другой страны, в силу вот этих объективных причин. Поэтому неоднократно мы и обращались к российскому руководству, чтобы российское руководство использовало бы те рычаги политического влияния на Армению, чтобы убедить армянскую сторону в прекращении оккупации. Неоднократно эта тема обсуждалась, и я вам могу сказать, что на всех многочисленных встречах с моим российским коллегой в той или иной форме либо детально, либо как бы не очень обширно эта тема обсуждалась, но этого не произошло. Ведь не секрет, что сегодня Армения зависит от России на 100 процентов. Безопасность обеспечивается Россией, бесплатное вооружение обеспечивается Россией. Мы уничтожили армянскую технику, наверное, на миллиарды долларов. Вот сейчас, за 2 недели. Откуда у них эти деньги? У них их нет. Это все бесплатные поставки из России".

"Первый этап операции по принуждению Армении к миру завершился успешно", - заявил журналистам помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев. Он отметил, что в результате контрнаступательной операции, проводившейся в течение 10 дней в ответ на провокации Армении и обстрел азербайджанского гражданского населения, по армянским вооруженным силам был нанесен серьезный удар.

10 октября на грузино-армянской границе задержан грузовой автомобиль с оружием, направлявшийся в Армению. При осмотре на границе фур грузинскими пограничниками было установлено, что в прицепах грузовиков перевозилась техника военного предназначения. Для того, чтобы избежать повреждений при транспортировке, фуры были забиты различными упаковками и коробками.

Военно-политическое руководство Армении продолжило террористические акты против азербайджанского гражданского населения, грубо нарушая требования гуманитарного прекращения огня, объявленного 10 октября 2020 года в 12:00, а также основные нормы и принципы Женевских конвенций 1949 года. По сообщению Генпрокуратуры АР, 10 октября около 19:00 в результате артиллерийского обстрела сел Чаменлы и Зангишали Агдамского района погиб житель села Чаменлы Гусейнов Гюндюз Тариэль оглу, 1974 года рождения. Прокуратура Агдамского района возбудила уголовное дело по соответствующим статьям.

В целом, в результате атак ВС Армении на гражданское население Азербайджана погиб 31 и ранен 171 человек. Пострадали 146 гражданских объектов, 45 многоквартирных жилых зданий и 1137 жилых домов.

С 22:30 10 октября вооруженные силы Армении, грубо нарушив гуманитарный режим прекращения огня, начали артиллерийский обстрел города Тертер.

А в ночь на 11 октября был нанесен страшный удар по Гяндже. Но об этом мы расскажем нашим читателям в завтрашней хронике.