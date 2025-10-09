https://news.day.az/autonews/1786717.html Стало известно, как будет выглядеть новый кроссовер Nissan Tekton Японская компания Nissan опубликовала на своем пресс-сайте изображение нового кроссовера Tekton. Как передает Day.Az, автомобиль разрабатывается в партнерстве с Renault в рамках новой стратегии Nissan Motor India "One Car, One World". Его выпуск наладят на заводе в Ченнаи для индийского рынка и последующего экспорта в другие страны.
При создании Nissan Tekton дизайнеры марки черпали вдохновение в легендарном Nissan Patrol. У автомобиля будет широкий капот, массивный передний бампер и С-образные фары.
По данным компании, премьера автомобиля состоится в начале 2026 года. Тогда же начнутся продажи новинки.
