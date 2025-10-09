WhatsApp меняет облик - "стеклянный" дизайн уже на iPhone
Разработчики WhatsApp начали ограниченное тестирование обновленного дизайна мессенджера для пользователей iPhone, передает Day.Az со ссылкой на портал WABetaInfo.
Новый интерфейс появился у части пользователей версии приложения 25.28.75. При этом сама Meta официально редизайн пока не представила.
Главным элементом обновления стала нижняя панель навигации в стиле Liquid Glass - с полупрозрачным эффектом, который органично сочетается с современным визуальным оформлением iOS.
Как отмечает WABetaInfo, активация нового интерфейса происходит на стороне сервера, поэтому доступ к нему получили не все пользователи, даже установившие последнюю версию приложения. Это говорит о поэтапном тестировании и выборочном запуске функции.
Ожидается, что обновленный дизайн постепенно станет доступен более широкой аудитории в одном из ближайших обновлений. Сроки общего релиза пока не уточняются.
Похожие визуальные изменения в стиле iOS 26 готовятся и для Telegram - в сети уже доступна бета-версия мессенджера с новым интерфейсом.
