В Муровдаге проведены поисково-разведочные работы по поиску пленных и пропавших без вести

В 2025 году Государственная комиссия по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан совместно с группой специалистов соответствующих государственных органов трижды проводила поисково-разведочные работы на хребте Муровдаг в Кяльбаджарском районе, который отличается сложным рельефом и суровыми погодными условиями.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал начальник Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики, председатель Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан, генерал-полковник Али Нагиев в ходе выступления на международной конференции "Объединение усилий и расширение сотрудничества в решении проблемы пропавших без вести" в Баку.

А.Нагиев отметил, что хотя поисково-разведочные работы в Кяльбаджарском направлении проводились и в предыдущие годы, в этом году они проводились системно, с использованием дронов, и были достигнуты положительные результаты.