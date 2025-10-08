Сотрудничество с Хорватией в разминировании освобожденных территорий имеет особое значение

Сотрудничество с Хорватией в области разминирования освобожденных территорий представляет особое значение.

Как передает Day.Az, об этом заявила председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова на совместной пресс-конференции с председателем парламента Хорватии Горданом Яндроковичем.

"Сотрудничество с Хорватией в области разминирования освобожденных территорий представляет особое значение", - сказала она.

Спикер подчеркнула, что проводятся регулярные обсуждения с целью дальнейшего расширения сотрудничества в различных сферах.

"В этом контексте деятельность Совместной комиссии по содействию экономическому сотрудничеству приобретает особую актуальность", - добавила она.