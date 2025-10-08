Сотрудничество с Хорватией в разминировании освобожденных территорий имеет особое значение - Сахиба Гафарова
Сотрудничество с Хорватией в области разминирования освобожденных территорий представляет особое значение.
Как передает Day.Az, об этом заявила председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова на совместной пресс-конференции с председателем парламента Хорватии Горданом Яндроковичем.
"Сотрудничество с Хорватией в области разминирования освобожденных территорий представляет особое значение", - сказала она.
Спикер подчеркнула, что проводятся регулярные обсуждения с целью дальнейшего расширения сотрудничества в различных сферах.
"В этом контексте деятельность Совместной комиссии по содействию экономическому сотрудничеству приобретает особую актуальность", - добавила она.
