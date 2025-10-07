В Азербайджане исламские финансы гармонично дополняют курс правительства на фискальные и финансовые реформы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил первый заместитель министра финансов Азербайджана Анар Керимов на форуме Halal Business Forum (AZHAB) в Баку.

По его словам, исламский финансовый сектор демонстрирует устойчивый рост и становится важным элементом глобальной экономики. Исламские финансы, основанные на принципах справедливости, прозрачности и risk-sharing-подходе, обеспечивают не только этическую, но и устойчивую финансовую модель.

"Сегодня объем исламской финансовой индустрии превышает 4 трлн долларов США и продолжает расти почти на 10% ежегодно", - отметил А.Керимов.

Он подчеркнул, что в Азербайджане исламские финансы гармонично дополняют курс правительства на фискальные и финансовые реформы. "В Азербайджане построена система, основанная на прозрачности, эффективности, бюджетной дисциплине и цифровизации. Сегодня наша страна занимает 23-е место в мировом рейтинге открытости бюджета", - сказал он.

По его словам, в Азербайджане ведется работа по внедрению международных стандартов бухгалтерского учета и финансовой отчетности, включая переход на IFRS 17, а также по разработке новой учетной политики для страхового сектора. Это, по словам первого заместителя министра, создаст основу для повышения прозрачности и доверия к исламскому страхованию в стране.

Кроме того, в Азербайджане расширяется применение халяль-сертификации - в пищевой промышленности, туризме, косметике и других отраслях. "Халяль-сертификация формирует доверие, а доверие открывает рынки", - отметил А.Керимов, подчеркнув готовность правительства продолжать сотрудничество с международными организациями и экспертным сообществом для развития халяль-экосистемы.