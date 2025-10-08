Азербайджан и Туркменистан обсудили сотрудничество в сфере здравоохранения

В министерстве здравоохранения Азербайджана состоялась встреча с председателем Государственного комитета по строительству города Аркадаг при Президенте Туркменистана Дерягелди Оразовым.

Об этом сообщило министерство здравоохранения, передает Day.Az.

Встреча была организована в рамках визита туркменской делегации, которая прибыла в страну для участия в церемонии закладки фундамента мечети в городе Физули. Во встрече также принял участие чрезвычайный и полномочный посол Туркменистана в Азербайджане Гурбанмаммет Эльясов.

Приветствуя гостей, министр здравоохранения Теймур Мусаев отметил успешное развитие дружеских и братских отношений между Азербайджаном и Туркменистаном в различных сферах, включая здравоохранение. Он проинформировал о реформах, реализуемых в системе здравоохранения Азербайджана под руководством Президента Ильхама Алиева, а также об инфраструктурных проектах и мерах, направленных на повышение качества медицинских услуг.

В свою очередь, Дерягелди Оразов поблагодарил за тёплый приём и рассказал о проектах в сфере медицинской инфраструктуры, реализованных при строительстве города Аркадаг. Он подчеркнул, что обмен опытом с Азербайджаном в этой области был бы взаимовыгоден.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес, и перспективы дальнейшего сотрудничества.