Новый вирус в Азербайджане

Осенью активизируется множество вирусов. В последние дни среди населения распространились заболевания, сопровождающиеся болью в горле, ломотой и симптомами гриппа. Болезнь длится несколько дней, но полностью не проходит - спустя время у человека вновь появляются те же признаки. Быстрое распространение вируса после коронавируса вызывает тревогу у людей: многие полагают, что это один из штаммов COVID-19.

Как сообщает Day.Az, комментируя ситуацию для Bizim.media, терапевт Расиф Багиров отметил, что речь идет не о коронавирусе:

"В стране действительно наблюдается вирусная инфекция. Но это не коронавирус, а обычный вирус. Наряду с несколькими сезонными вирусами активен и один из подвариантов омикрон-штамма коронавируса, но в слабой форме. Долгое течение болезни и трудности в лечении связаны не столько с самим вирусом, сколько с тем, как проводится терапия. Сейчас все в стране верят в капельницы - считают, что стоит подключить систему, и болезнь пройдет. Но это не так: после капельницы человек не выздоравливает, болезнь затягивается. Через пару дней температура поднимается снова, возможны даже осложнения".

По словам врача, тяжелых последствий при этом вирусе почти не наблюдается:

"Все осложнения происходят из-за того, что пациенты обращаются слишком поздно. Заболевание начинается с легких симптомов, люди думают, что все прошло, и тянут до последнего. Иногда приходят к врачу через месяц. Отсюда и неприятные ситуации. Это обычный грипп, который был и раньше. Просто после коронавируса у людей остался страх - они любую болезнь теперь называют COVID и паникуют. Но на самом деле смертельных исходов, как при коронавирусе, нет. Это обычный сезонный вирус".