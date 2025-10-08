Когда родина уходит в океан: что станет с "тонущими" странами?

Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network





Изменение климата перестало быть абстрактным вызовом будущего. Оно уже сегодня трансформирует международное право, геополитику и саму концепцию государственности. Малые островные государства - Тувалу, Кирибати, Мальдивы, Маршалловы острова и Науру - оказались в эпицентре этой трансформации. По данным Межправительственной группы экспертов по изменению климата (IPCC, отчет 2025 года), уровень мирового океана повышается со скоростью в среднем 4,7 мм в год, что на 70% выше, чем в конце XX века. Для низменных атоллов, где средняя высота суши не превышает двух метров над уровнем моря, это означает фактический обратный отсчет до момента исчезновения территории.

Вопрос перестал быть только экологическим. С исчезновением земли под угрозой оказываются не только дома и инфраструктура, но и государственность. Впервые в истории человечества реальным становится сценарий, при котором государство утратит свою территорию полностью, но будет пытаться сохранить международную субъектность.

География катастрофы: цифры и прогнозы

Тувалу : население около 11 тысяч человек, средняя высота суши - 1,8 метра. Согласно отчету ООН (UNEP, май 2025), к 2050 году более 50% территории Тувалу станет непригодной для жизни из-за соленых грунтовых вод и эрозии береговой линии.

: население около 11 тысяч человек, средняя высота суши - 1,8 метра. Согласно отчету ООН (UNEP, май 2025), к 2050 году более 50% территории Тувалу станет непригодной для жизни из-за соленых грунтовых вод и эрозии береговой линии. Кирибати : 33 атолла и острова, население около 120 тысяч. Уже сегодня столица Тарава страдает от постоянных затоплений во время приливов. По данным Азиатского банка развития (2025), при повышении уровня моря на 1 метр до 95% территории страны уйдет под воду.

: 33 атолла и острова, население около 120 тысяч. Уже сегодня столица Тарава страдает от постоянных затоплений во время приливов. По данным Азиатского банка развития (2025), при повышении уровня моря на 1 метр до 95% территории страны уйдет под воду. Мальдивы : более 1100 островов, 540 тысяч жителей. Президент Мохамед Муаззу в апреле 2025 года заявил, что "Мальдивы могут стать первой страной, потерявшей столицу вследствие климатического кризиса".

: более 1100 островов, 540 тысяч жителей. Президент Мохамед Муаззу в апреле 2025 года заявил, что "Мальдивы могут стать первой страной, потерявшей столицу вследствие климатического кризиса". Маршалловы острова: около 60 тысяч жителей. В 2025 году США объявили о расширении программы переселения маршалловцев на Гуам и Гавайи, поскольку прогноз NOAA показывает, что к 2080 году до 80% островов исчезнут.

Эти цифры перестают быть гипотетикой: в 2024-2025 годах зафиксированы рекордные штормовые приливы, которые временно затопили до 40% территории Тувалу и 30% Кирибати.

Юридическая дилемма: четыре критерия государственности

Согласно Конвенции Монтевидео 1933 года, государство определяется по четырем критериям:

Постоянное население. Определенная территория. Эффективное правительство. Способность вступать в международные отношения.

Что произойдет, если исчезнут территория и население? Международная практика показывает гибкость: Сомали продолжает считаться государством, несмотря на десятилетия фактической несостоятельности власти. Но в случае "тонущих" стран речь идет о полном исчезновении двух ключевых элементов - населения и территории.

В 2025 году Международный суд ООН, рассматривая консультативный запрос 18 малых государств, признал, что изменение климата "создает угрозу физическому существованию государств". Суд подчеркнул: "Исчезновение одного элемента государственности не обязательно означает утрату субъектности". Но судьи избегли окончательного ответа на вопрос: может ли существовать государство без территории и населения.

Реакция малых государств: цифровизация, договоры и инженерия

Тувалу в 2024-2025 годах стало пионером новой концепции - "цифровое государство". В ноябре 2024 года оно подписало договор с Австралией, который закрепляет, что Тувалу сохраняет статус государства независимо от физической судьбы территории. Австралия обязалась ежегодно принимать до 300 граждан Тувалу и предоставлять им равные права.

Кроме того, Тувалу оцифровывает государственные архивы, переводит в цифровой формат кадастровые карты, символику и культурное наследие. В декабре 2025 года планируется запуск "виртуальной территории" в метавселенной - первая попытка закрепить юридическую концепцию "цифровой территории".

Мальдивы делают ставку на инженерные решения. В 2025 году завершен проект Hulhumalé - искусственного острова рядом с Мале, рассчитанного на переселение 200 тысяч жителей. Однако стоимость подобных проектов превышает 1,5 млрд долларов, что делает их недоступными для большинства тихоокеанских стран.

Маршалловы острова и Кирибати ведут переговоры о договорах с Новой Зеландией и Фиджи, которые включают гарантии переселения и признания государственности.

Международные инициативы: Rising Nations и Beyond COP

В сентябре 2024 года в Нью-Йорке стартовала Rising Nations Initiative, объединяющая 12 малых островных государств. Она требует признания "замороженных морских границ" - чтобы исчезновение суши не влияло на исключительные экономические зоны (ИЭЗ). Для Тувалу и Кирибати это вопрос контроля над морскими ресурсами стоимостью десятки миллиардов долларов.

В январе 2025 года Генассамблея ООН впервые обсуждала возможность закрепления статуса "экстерриториального государства" - то есть признания государственности без территории. Ряд стран (Франция, Германия, Австралия) поддержали концепцию, однако Россия и Китай выразили сомнения, утверждая, что подобное решение создаст "опасный прецедент".

Экономические и культурные последствия

Потеря территории означает потерю экономической базы. По данным Всемирного банка (2025), до 70% ВВП Тувалу и Кирибати формируется за счет рыболовных лицензий. Если их ИЭЗ будут оспорены, экономики исчезнут.

Культурный аспект не менее важен. В 2025 году ЮНЕСКО запустило программу сохранения нематериального наследия "Exiled Nations Heritage". В нее вошли традиции танцев Кирибати и устная поэзия Маршалловых островов. Но очевидно: сохранение культуры в диаспоре не заменит жизнь на родной земле.

Геополитика: борьба за морские зоны

ИЭЗ малых островов простираются на миллионы квадратных километров. Например, Кирибати контролирует акваторию площадью 3,5 млн кв. км - больше, чем вся площадь Индии. Потеря этого контроля может перераспределить мировые рыболовные и минеральные ресурсы.

Поэтому США, Австралия, Китай и даже Индия включились в "гонку за покровительство". Для Вашингтона - это укрепление влияния в Тихом океане и сдерживание Китая. Для Пекина - возможность усилить инициативу "Морской шелковый путь". Для Австралии - вопрос собственной безопасности.

Право и прецеденты: кто решит судьбу "тонущих" стран?

Международное право до сих пор не сталкивалось с ситуацией полного исчезновения территории. В истории есть примеры изгнанных правительств (Польша во Второй мировой, Кувейт в 1990 году), но ни одно государство не исчезало полностью.

Эксперты Гаагской академии международного права в докладе 2025 года предлагают три сценария:

Признание экстерриториальной государственности - государство сохраняет членство в ООН и ИЭЗ, даже без территории. Ассоциация с другой страной - как в случае договора Тувалу с Австралией. Полная утрата государственности - и интеграция в другие страны как диаспора.

Позиции ключевых держав: геополитика вокруг исчезающих государств

США: стратегия влияния в Тихом океане

Соединенные Штаты рассматривают вопрос исчезающих островов в контексте своей борьбы за влияние в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В 2025 году администрация Трампа одобрила расширение программы Pacific Resilience Compact, выделив 5,2 млрд долларов на помощь Тувалу, Кирибати, Маршалловым островам и Палау.

Вашингтон заинтересован в сохранении их государственности: эти страны имеют право голоса в ООН и других международных организациях, а их экономические зоны - ключевой фактор в вопросах контроля морских путей. В Пентагоне открыто заявляют, что поддержка островных государств снижает риски усиления Китая и закрепляет присутствие США на "передовой линии" Тихого океана.

Китай: климат как инструмент "мягкой силы"

Пекин, напротив, активно использует климатическую уязвимость островов для расширения "морского шелкового пути". В 2025 году Китай подписал с Кирибати соглашение о строительстве инфраструктуры для защиты от наводнений. Взамен Кирибати предоставило китайским рыболовным компаниям доступ к своей ИЭЗ.

Аналитики отмечают, что стратегия Китая носит двойственный характер: с одной стороны, он предлагает инженерные решения (дамбы, системы опреснения), с другой - фактически привязывает острова к своей экономике. Таким образом, Пекин формирует зависимость, которая может сохранить влияние даже в случае переселения населения.

Австралия и Новая Зеландия: региональная ответственность

Канберра и Веллингтон понимают: если острова исчезнут, именно на их территории окажется основная масса климатических беженцев. В 2025 году Австралия впервые включила в иммиграционную квоту отдельную категорию - "граждане исчезающих государств".

Соглашение Австралии и Тувалу стало прецедентом: впервые одна страна обязалась признавать государственность другой даже при полном исчезновении её территории. Новая Зеландия пока идет осторожнее, но также рассматривает аналогичный договор с Кирибати.

Европа: моральная поддержка без реальных механизмов

Франция, обладающая заморскими территориями в Тихом океане (Новая Каледония, Французская Полинезия), заинтересована в стабильности региона. В 2025 году Париж предложил проект резолюции Совбеза ООН о признании "экстерриториальной государственности". Однако его заблокировала Россия, заявившая, что "создание фиктивных государств подрывает международное право".

Германия и скандинавские страны также поддержали инициативу, но реальные финансовые обязательства остаются минимальными.

Юридические дебаты: суверенитет без территории

Аргументы за признание

Прецедент несостоявшихся государств: если государство продолжает существовать без эффективного правительства (Сомали, Ливия), то почему оно не может продолжать существовать без территории? Международные договоры: государство является стороной десятков соглашений, которые не утрачивают силу автоматически при исчезновении территории. Принцип справедливости: исчезновение государства не по его вине (а из-за глобального изменения климата) должно компенсироваться признанием его прав.

Аргументы против

Территория - базовый элемент: Конвенция Монтевидео прямо указывает на "определенную территорию". Без неё государство становится юридической фикцией. Опасный прецедент: признание "экстерриториальной государственности" может быть использовано в других случаях (например, сепаратистами), что подорвет международный порядок. Практическая неосуществимость: как будет работать правительство без территории, на которой проживают его граждане?

Решение Международного суда ООН

Заключение МС от марта 2025 года оставило вопрос открытым. Суд лишь отметил, что "исчезновение одного из элементов не обязательно означает утрату государственности". Однако он не дал ответа на главный вопрос: может ли государство полностью потерять территорию и всё же сохранять субъектность?

Вопрос морских границ: борьба за ИЭЗ

Наибольшая острота споров связана с исключительными экономическими зонами. Согласно Конвенции ООН по морскому праву, морские границы привязаны к суше. Если суша исчезает, возникает вопрос: сохраняется ли ИЭЗ?

Для Тувалу это 900 тыс. кв. км океана, для Кирибати - 3,5 млн кв. км. В этих акваториях сосредоточены богатые запасы тунца и потенциальные месторождения полезных ископаемых.

Малые государства требуют закрепить принцип "замороженных границ". В 2025 году Генассамблея ООН поддержала резолюцию о сохранении морских зон исчезающих государств, однако документ носит рекомендательный характер.

Крупные державы осторожно относятся к инициативе: США и Австралия - за, Китай и Россия - против. Аргумент Москвы: "Морское право не должно подстраиваться под исключительные случаи".

Судьба населения: климатические беженцы или новая диаспора?

По прогнозу Международной организации по миграции (IOM, 2025), к 2050 году число климатических беженцев может достичь 216 млн человек. Малые острова станут первыми поставщиками "экологической диаспоры".

В Австралии уже проживает около 15 тысяч тувалуанцев, при этом их численность может утроиться к 2040 году.

Новая Зеландия с 2025 года ввела специальную квоту - 2000 человек в год для граждан Кирибати и Тувалу.

США приняли обязательство расширить переселение маршалловцев, у которых действует особый миграционный режим по Compact of Free Association.

Однако статус климатических беженцев в международном праве пока не закреплен. Женевская конвенция 1951 года не признает климат как основание для получения убежища. В 2025 году ООН лишь начала обсуждение новой Конвенции о климатических перемещениях.

Прогноз сценариев: XXI век и новая карта мира

Эксперты выделяют три основных сценария:

Сохранение государственности без территории.

Тувалу и Кирибати продолжают существовать как члены ООН, их правительства работают в изгнании (например, в Австралии или Новой Зеландии). Их ИЭЗ признаются международным сообществом. Этот сценарий требует согласия ведущих держав и закрепления новой нормы в международном праве. Интеграция в другие страны.

Население переселяется, а государственность постепенно растворяется. Культурные элементы сохраняются в виде автономий или диаспор, но суверенитет исчезает. Гибридный вариант.

Часть населения переселяется, часть остается на искусственных островах или возвышенных территориях. Государственность сохраняется частично, с опорой на цифровую инфраструктуру и международные договоры.

Вызов для всей системы международного порядка

Вопрос "тонущих государств" - это не только проблема Тихого океана. Это лакмусовый тест для всего международного сообщества. Если государства исчезнут физически, но сохранят юридическую субъектность, мир войдет в новую эпоху: территориальные границы перестанут быть главным условием существования страны.

Но если международное право откажется адаптироваться, десятки тысяч людей лишатся не только родины, но и гражданства, прав, будущего. Их государства растворятся в истории, а их народы станут "бездомными нациями".

Сегодня перед миром стоит выбор: либо закрепить новую норму и признать, что государство - это прежде всего народ и его право на самоопределение, либо закрыть глаза и позволить океану стереть целые страны с карты.

Малые островные государства - это не просто "тонущие" точки на карте. Это вызов всей системе международного права. Сегодня решается вопрос: может ли государство существовать без земли?

От ответа зависит не только судьба десятков тысяч людей в Тихом океане, но и будущее концепции суверенитета. Если прецедент будет создан, завтра подобные механизмы могут применяться и к другим регионам, где климат, войны или техногенные катастрофы делают жизнь невозможной.

И хотя Тувалу заявляет о себе как о "первом цифровом государстве", реальность остается жесткой: без международного признания эти усилия рискуют остаться символом отчаянной борьбы. Вопрос в том, готов ли мир признать, что государство - это не только территория, но и народ, культура, история и право на существование, даже когда земля уходит под воду.