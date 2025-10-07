https://news.day.az/sport/1786402.html

Азербайджан примет велогонку «Баку–Ханкенди»

Международный союз велосипедистов (UCI) опубликовал календарь международных соревнований на сезон 2026 года. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в календарном плане предусмотрены и велосипедные соревнования в Азербайджане, которые пройдут с 10 по 14 мая следующего года. Велогонка "Баку-Ханкенди" состоит из пяти этапов.