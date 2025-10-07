Азербайджан примет велогонку «Баку–Ханкенди»

Международный союз велосипедистов (UCI) опубликовал календарь международных соревнований на сезон 2026 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в календарном плане предусмотрены и велосипедные соревнования в Азербайджане, которые пройдут с 10 по 14 мая следующего года.

Велогонка "Баку-Ханкенди" состоит из пяти этапов.

Маршруты этапов распределены следующим образом:

  •     1-й этап: Баку - Сумгайыт
  •     2-й этап: Баку - Шамахы - Исмаиллы
  •     3-й этап: Габала - Шеки - Габала
  •     4-й этап: Габала - Мингячевир - Гянджа
  •     5-й этап: Нафталан - Физули - Шуша - Ханкенди