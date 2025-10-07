https://news.day.az/sport/1786402.html Азербайджан примет велогонку «Баку–Ханкенди» Международный союз велосипедистов (UCI) опубликовал календарь международных соревнований на сезон 2026 года. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в календарном плане предусмотрены и велосипедные соревнования в Азербайджане, которые пройдут с 10 по 14 мая следующего года. Велогонка "Баку-Ханкенди" состоит из пяти этапов.
Азербайджан примет велогонку «Баку–Ханкенди»
Международный союз велосипедистов (UCI) опубликовал календарь международных соревнований на сезон 2026 года.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в календарном плане предусмотрены и велосипедные соревнования в Азербайджане, которые пройдут с 10 по 14 мая следующего года.
Велогонка "Баку-Ханкенди" состоит из пяти этапов.
Маршруты этапов распределены следующим образом:
- 1-й этап: Баку - Сумгайыт
- 2-й этап: Баку - Шамахы - Исмаиллы
- 3-й этап: Габала - Шеки - Габала
- 4-й этап: Габала - Мингячевир - Гянджа
- 5-й этап: Нафталан - Физули - Шуша - Ханкенди
