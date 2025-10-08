Азербайджан и Германия обсудили перспективы финансового сотрудничества

Обсуждены вопросы расширения сотрудничества между Азербайджаном и Германией в финансовой сфере.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на министерство финансов, 8 октября первый заместитель министра финансов Анар Керимов встретился с представителями компаний и деловых кругов, представляющих финансовый сектор Германии, которые находятся в нашей стране в рамках визита, организованного германо-азербайджанской внешнеторговой палатой.

На встрече обсуждались вопросы, связанные с расширением сотрудничества в финансовой сфере между двумя странами, участием немецких финансовых институтов в поддержке проектов, реализуемых в нашей стране, обменом опытом в области управления государственным долгом, а также механизмами партнерства между государством и частным сектором.

А.Керимов проинформировал о мерах, принимаемых в нашей стране для обеспечения устойчивого экономического роста, макроэкономической стабильности и фискальной дисциплины. Было отмечено, что экономика Азербайджана сохраняет положительную динамику развития, ненефтяной сектор непрерывно расширяется, а достижения в управлении государственным долгом и высокие валютные резервы обеспечивают финансовую стабильность страны. В результате этой политики был достигнут значительный прогресс в таких ненефтяных секторах, как сельское хозяйство, информационные технологии, обрабатывающая промышленность, логистика и "зелёная" энергетика.

Он добавил, что, принимая во внимание полученные положительные результаты, разрабатывается Стратегия управления государственным долгом, охватывающая 2026-2030 годы. Стратегия направлена ​​на поддержку долгосрочной повестки развития страны путём создания новых возможностей заимствования для финансирования приоритетных проектов.

Представители финсектора Германии, в свою очередь, подчеркнули, что благоприятная деловая и инвестиционная среда, созданная в Азербайджане, открывает широкие возможности для немецких деловых кругов, а экономическая стабильность страны и успешная реализация стратегических проектов создают долгосрочные и перспективные партнёрские возможности.

На встрече состоялся широкий обмен мнениями также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.