К сведению родителей

Для детей, которые по уважительной причине пропустили запись в первый класс в 2025-2026 учебном году, снова открыт электронный прием заявлений.

Как сообщает Day.Az, для таких детей с 15:00 8 октября по 18:00 15 октября 2025 года начнётся выбор школы и учителя для оставшихся мест в первом классе.

Родители, подавшие запрос на сайте mektebeqebul.edu.az до указанной даты, смогут обратиться в школу с необходимыми документами и завершить процесс приема ребенка в общеобразовательное учреждение.

Отметим, что на сегодняшний день в первом классе на текущий учебный год уже зачислено более 130 тысяч детей.