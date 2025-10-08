https://news.day.az/society/1786588.html К сведению родителей - Регистрация снова открыта Для детей, которые по уважительной причине пропустили запись в первый класс в 2025-2026 учебном году, снова открыт электронный прием заявлений. Как сообщает Day.Az, для таких детей с 15:00 8 октября по 18:00 15 октября 2025 года начнётся выбор школы и учителя для оставшихся мест в первом классе.
Для детей, которые по уважительной причине пропустили запись в первый класс в 2025-2026 учебном году, снова открыт электронный прием заявлений.
Как сообщает Day.Az, для таких детей с 15:00 8 октября по 18:00 15 октября 2025 года начнётся выбор школы и учителя для оставшихся мест в первом классе.
Родители, подавшие запрос на сайте mektebeqebul.edu.az до указанной даты, смогут обратиться в школу с необходимыми документами и завершить процесс приема ребенка в общеобразовательное учреждение.
Отметим, что на сегодняшний день в первом классе на текущий учебный год уже зачислено более 130 тысяч детей.
