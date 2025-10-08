ОТГ – концептуальный центр, способный стабилизировать Евразию

В условиях глобального переформатирования пространства от Ближнего Востока до Центральной Азии, Организация тюркских государств становится новым концептуальным центром, способным стабилизировать ситуацию на обширном пространстве. 12-й саммит ОТГ, который прошел в Габале, стал важной площадкой для разработки ответов на глобальные вызовы и сформатировал новые векторы для международной политики.

Об этом сказал в беседе с Day.Az кыргызский политолог Марс Сариев.

По его словам, Азербайджан, с его стратегическим расположением, является важным игроком в системе безопасности Евразии. Азербайджан играет роль связующего звена между Востоком и Западом. Важно подчеркнуть, что договоренности, достигнутые на трехсторонней встрече в Вашингтоне 8 августа касательно "Маршрута Трампа", также показывают, что ОТГ становится политической силой, формирующей региональную архитектуру.

"Несмотря на явные успехи, нам не нужно успокаиваться, так как для стран-членов Организации тюркских государств остается актуальным ряд угроз и рисков, как внутренних, так и внешних. Это и геополитическая нестабильность, и влияние внешних игроков, и расположение вблизи горячих точек, и определенная зависимость от нефти и газа, и экологические угрозы, выражающиеся, например, в проблеме с водными ресурсами", - сказал Сариев.

Интеграция тюркских государств имеет решающее значение для стабилизации Евразии, подчеркнул кыргызский политолог, выделив несколько аспектов.

Во-первых, отметил он, это региональная безопасность. Совместная борьба с общими угрозами, такими как терроризм, наркотрафик, экстремизм и организованная преступность. Сотрудничество в обмене разведывательной информацией и координация силовых структур могут значительно повысить уровень безопасности в регионе.

Во-вторых, это энергетическая безопасность. Многие тюркские страны являются крупными производителями нефти и газа. Сотрудничество в этой сфере позволит диверсифицировать поставки энергоресурсов и снизить риски энергетических кризисов.

В-третьих, это военно-политическое сотрудничество. ОТГ может стать платформой для создания совместных оборонных стратегий, проведения учений и обмена военным опытом, что укрепит безопасность региона, подчеркнул наш собеседник.

Что касается идеи создания площадки ОТГ+ с участием нетюркских стран, то, как отметил Сариев, учреждение такого формата очень перспективно.

"Этот формат будет способствовать расширению возможностей и усилению влияния ОТГ на международной арене. Привлечение таких стран, как Китай, Индия, Пакистан, Великобритания, США и Россия, даст возможность выработать более гибкие и многополярные подходы к решению ключевых вопросов.

Россия в этом контексте играет важнейшую роль как один из ведущих игроков в Евразии. На мой взгляд, ее участие в ОТГ+ будет способствовать укреплению региональной безопасности, а также обеспечит новые возможности для сотрудничества в области энергетики, обороны и торговли. Китай как ключевой игрок в регионе, особенно в контексте уйгурского вопроса, должен стать важным партнером в этом процессе. Привлечение Китая в качестве наблюдателя позволит не только сбалансировать возможные напряжения, связанные с уйгурской проблемой, но и создать платформу для диалога, направленного на предотвращение манипуляций этим фактором в будущем. Ведь мы уже наблюдали, как искусственно были смоделированы конфликты, такие, как индо-пакистанский, чтобы ослабить позиции Пакистана в отношениях с Ираном и США. Подобные манипуляции могут быть предотвращены через эффективное взаимодействие в рамках ОТГ+. Присутствие Индии и Пакистана также важно для создания стабильной атмосферы в Южной Азии. Эти страны, имеющие исторические противоречия, могут на этой площадке найти общие интересы, что позволит снизить напряженность в регионе.

Я бы не исключил и возможность партнерства в будущем в той или иной форме и таких стран, как Великобритания и США.

Одним словом, создание ОТГ+ позволит укрепить не только региональные, но и глобальные связи, способствуя более гармоничному и сбалансированному развитию Евразии. Эта площадка станет важным инструментом для разрешения сложных геополитических вопросов, обеспечения стабильности и безопасности в ключевых точках мира", - сказал Марс Сариев.

Лейла Таривердиева