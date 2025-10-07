https://news.day.az/officialchronicle/1786252.html Президент Ильхам Алиев: Сегодня Организация тюркских государств формируется как один из серьезных геополитических центров Сегодня Организация тюркских государств - это не просто платформа для сотрудничества, она формируется как один из серьезных геополитических центров.
Сегодня Организация тюркских государств - это не просто платформа для сотрудничества, она формируется как один из серьезных геополитических центров.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в выступлении на 12-м Саммите Совета глав государств Организации тюркских государств (ОТГ).
Подчеркнув, что повышение международного авторитета ОТГ вызывает удовлетворение, глава государства отметил: "Наши общие исторические и этнические корни, единые национально-духовные ценности объединяют нас как одну семью".
