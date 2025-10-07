https://news.day.az/officialchronicle/1786249.html Президент Ильхам Алиев выступил на 12-м Саммите Совета глав государств Организации тюркских государств - ВИДЕО Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступает на 12-м Саммите Совета глав государств Организации тюркских государств (ОТГ), сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Президент Ильхам Алиев выступил на 12-м Саммите Совета глав государств Организации тюркских государств - ВИДЕО
Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил на 12-м Саммите Совета глав государств Организации тюркских государств (ОТГ), сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре