Габалинский саммит ОТГ – новый этап тюркской интеграции

XII Саммит Совета глав государств Организации тюркских государств (ОТГ) в Габале являет собой начало нового стратегического этапа интеграции тюркского мира.

Об этом сказал Trend политолог Азер Гараев, передает Day.Az.

По его словам, саммит подтвердил, что тюркские государства отныне объединяет не только единая культура, но и общие геополитические интересы. "Президент Ильхам Алиев в своем выступлении отметил, что ОТГ сегодня не просто платформа для сотрудничества, она формируется как один из серьезных геополитических центров. Это наглядно отражает трансформацию Организации - выступая с позиции культурной и экономической интеграции, ОТГ движется к формированию единого механизма по политике и безопасности", - сказал политолог.

Говоря о предложении главы государства о проведении в 2026 году совместных военных учений тюркских государств, А.Гараев отметил, что это демонстрирует потенциал Совета по развитию оборонной политики в будущем. "Важный момент, которого коснулся Президент Ильхам Алиев, был связан с новой геополитической обстановкой, складывающейся на Южном Кавказе. Парафирование мирного соглашения с Арменией в Вашингтоне и обращения о закрытии Минской группы ОБСЕ свидетельствуют о том, что Азербайджан сформировал в регионе модель стабильности, основанную на справедливости. Эти события привели к созданию новой дипломатической среды в регионе, а мирные инициативы Азербайджана стали примером модели стабильности, основанной на справедливости", - сказал он.

А. Гараев подчеркнул, что это образцовый пример и для других стран тюркского мира, что обеспечение суверенитета, безопасности и независимости возможно только благодаря национальной мощи и совместному сотрудничеству. "Особый акцент на Габалинском саммите на открытии Зангезурского коридора и расширении Среднего коридора определил практические направления экономической интеграции ОТГ. Роль Азербайджана как транзитного и энергетического центра ещё больше укрепляет статус тюркского мира как стратегического моста между Западом и Азией. Реализуемый в этом направлении проект "Зелёный энергетический коридор Центральная Азия - Азербайджан - Турция - Европа" превратит тюркские государства не только в экспортёров энергии, но и в ведущие центры возобновляемой энергетики", - сказал политолог.

Он подчеркнул, что участие тюркских государств в восстановлении Карабаха и Восточного Зангезура - ​​это не просто гуманитарный жест, а реальное политическое и моральное проявление единства. "Тюркские государства активно участвуют в восстановлении Карабаха и Восточного Зангезура. Школа имени Мирзы Улугбека в Физули, школа "Манас" в Агдаме - подарки от Узбекистана и Кыргызстана, строящееся Венгрией учебное заведение в Джебраиле, мечеть в Физули - подарок Туркменистана стали практическим проявлением тюркской солидарности. Эти проекты являются не просто вкладом в процесс восстановления, но и конкретным выражением духовного единства, взаимного уважения и общей идентичности. Этот факт свидетельствует о том, что тюркское единство - уже не просто дипломатическая концепция, а реальное стратегическое партнёрство, основанное на практических действиях и взаимной поддержке", - сказал А.Гараев.