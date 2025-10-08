В Китае раскрыли связь местных древних артефактов с мировым искусством

Как утверждает основательница частного клуба для ценителей искусства Eureka Griffin Fine Arts в Сингапуре Ли Ичэн, история Китая и его влияние на мировую торговлю, основанные на мореплавании и международных культурных обменах, отражают "суть искусства".

Как передает Day.Az, об этом сообщает газета South China Morning Post (SCMP).

Одна из самых удивительных находок - груз, извлеченный после кораблекрушения, который был погружен в воды около Индонезии и содержал китайскую керамику эпохи династии Тан (618-907). Еще один важный артефакт - это реплика древней китайской парусной лодки, которая была вдохновлена мореплавателем эпохи Мин, Чжэн Хэ, известным своими дальними морскими экспедициями.

Также важным элементом этого культурного пересечения стали работы художника Клода Моне, изображающие порт с загруженными торговыми судами, ведь он запечатлел моменты из жизни людей, связанных с морским торговым судоходством. Согласно публикации, эти артефакты являются ярким свидетельством торговли и культурных обменов Китая с другими странами.

"Для меня морская культура - это огромный корабль, бороздящий моря. Он заходит в порты разных стран, загружает и выгружает товары. Товары из дальних стран путешествуют по всему миру", - отметила Ли Ичэн.

По ее словам, это отражает суть искусства, которое не знает границ. Ли Ичэн подчеркнула, что пока оно вдохновляет и трогает зрителя, артефакты продолжат путешествовать по разным местам, распространяя свои послания подобно странствующим кораблям. Она назвала такой цикл вечным.

Путь Ли с такому уникальному пересечению начался с увиденной ею в Вене картины Моне о торговых кораблях, пришвартованных в порт. Она подчеркнула, что картины французского художника с изображением лодок достаточно редки.

"Примерно в 1870 году, когда ему было за 30, он часто писал на берегу моря, внимательно наблюдая за лодками и повседневной жизнью людей на побережье. Будучи импрессионистом, он сидел и запечатлевал эти моменты", - добавила Ли Ичэн.