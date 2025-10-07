Соглашение о сотрудничестве между Азербайджаном и ОАЭ может быть ратифицировано до конца года

Соглашение об экономическом сотрудничестве Азербайджана и ОАЭ может быть ратифицировано до конца года.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил представитель Торговой палаты Дубая в Азербайджане Санан Насибли в ходе выступления на семинаре "Развитие текстильного сектора и содействие глобальной интеграции".

Он отметил, что ОАЭ заключили соглашения о всеобъемлющем экономическом сотрудничестве с 27 странами, включая Азербайджан. Девять из этих соглашений уже ратифицированы.

"Ожидается, что соглашение с Азербайджаном будет ратифицировано до конца года. Это станет дополнительным импульсом для более динамичного и расширенного сотрудничества между нашими странами", - подчеркнул С. Насибли.