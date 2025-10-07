Возможно ли в Азербайджане отменить доверенность на управление автомобилем?

В Азербайджане по-прежнему действует система доверенностей для управления автомобилем.

Это создает для граждан дополнительные временные затраты, бюрократические трудности и повышает риск коррупции. Бывший министр финансов, профессор Салех Мамедов на своей странице в социальной сети отметил, что в стране до сих пор требуется доверенность на управление автомобилем, что вызывает у граждан целый ряд проблем.

Между тем в 192 странах мира такая система уже отменена, и для управления автомобилем достаточно водительского удостоверения и документов на транспортное средство. Он также подчеркнул, что Азербайджан остается исключением, сохранив этот порядок и применяя его в повседневной практике.

По его словам, это приводит к росту расходов, потере времени и недовольству среди населения. Отмена устаревших формальностей, таких как доверенность, и перевод соответствующих сборов в государственный бюджет через онлайн-системы были бы более выгодными как для граждан, так и для государства.

Насколько реалистично отменить данное требование в Азербайджане?

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Cebheinfo.az, транспортный эксперт Эльданиз Джафаров заявил, что с развитием онлайн-систем аренды автомобилей необходимость в доверенности отпадает:

"В нашей стране уже действует проект "car sharing", то есть система совместного пользования автомобилями. Любой человек может через мобильное приложение дистанционно арендовать предложенную машину. При этом никакая письменная доверенность не требуется. Если такая система уже работает, значит, доверенности можно отменить, оставив их только для юридических лиц - например, для служебных автомобилей компаний. Такие машины могут передаваться сотрудникам по доверенности или иным образом".

По его словам, между физическими лицами доверенность утратила актуальность:

"Считаю, что выдача доверенностей между частными лицами - это уже прошлый век. Технологии шагнули вперед, и в этом больше нет необходимости. Думаю, что законодательство также должно быть пересмотрено в этом направлении".

Он отметил, что в закон "О дорожном движении" и Кодекс об административных правонарушениях Азербайджанской Республики необходимо внести изменения:

"Если взглянуть в целом, становится ясно, что действующие нормы закона "О дорожном движении" и Кодекса об административных правонарушениях во многом повторяют устаревшие правовые положения, оставшиеся с советских времен.

Поэтому эти законы должны быть пересмотрены и дополнены с учетом современных реалий. Время меняется, появляются новые технологии. Отмена доверенностей стала бы шагом, соответствующим этим изменениям".