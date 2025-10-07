В рамках Halal Business Forum в Баку подписаны меморандумы о сотрудничестве

В рамках Halal business forum в Баку подписаны два документа.

Как сообщает во вторник Day.Az, в частности, был подписан Меморандум о взаимопонимании между Агентством по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана (KOBİA) и турецкой Bilişim Vadisi.

Документ предусматривает проведение мероприятий по повышению осведомлённости и реализацию совместных инициатив в таких направлениях, как "зелёная экономика", "зелёные технологии" и "зелёное предпринимательство", а также сотрудничество в области охраны окружающей среды.

Документ подписали председатель Правления KOBİA Орхан Мамедов и генеральный менеджер Bilişim Vadisi Эркам Тюзген.

Отметим, что "Совместная декларация по Бакинской климатической коалиции по зеленого переходу МСП" была инициирована KOBİA в рамках COP29. Декларация, направленная на создание глобального движения зеленых МСП, предусматривает ряд мер по облегчению зелёного перехода МСП в странах-участницах и преодолению возникающих в этой области трудностей.

На сегодняшний день к данной декларации присоединились более 20 международных организаций и национальных органов иностранных стран.

Другой документ был подписан между Малайзийской корпорацией по развитию Halal "Berhad" и KOBİA. Меморандум о взаимопонимании подписали генеральный директор корпорации "Berhad" Хайрол Арифейн Бин Сахари и председатель Правления KOBİA Орхан Мамедов.

В документе предусмотрено сотрудничество в сферах бизнеса, инвестиций и экспорта, а также халяльной индустрии, включая обмен знаниями и опытом, проведение совместных обучающих программ и другие направления с использованием возможностей обеих организаций.