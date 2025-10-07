Гороскоп на 7 октября

Сегодня гороскоп прекрасно подходит для того, чтобы провести день в неторопливом общении с друзьями или в кругу семьи. Звезды подсказывают, что это не лучшее время для активных видов спорта, особенно травматических и экстремальных. Зато простая прогулка на свежем воздухе, пусть даже рядом с домом, а уж тем более на природе, доставит вам огромное удовольствие. Сегодня - день расслабления и истинных ценностей. Используйте его для того, чтобы укрепить отношения со своей второй половинкой и не забудьте уделить время детям.

Овен

Сегодня Овен должен быть готов к неожиданным поворотам! Впрочем, даже если он заранее спланировал этот день, от него не требуется отказаться от намеченных задач и целей. Да, сегодня его планы могут измениться, однако взамен ситуация откроет перед ним новые возможности. Если Овен проявит гибкость и не станет упрямо цепляться за старый план действий, он сумеет вовремя сориентироваться в новой обстановке и воспользоваться подарками судьбы.

Телец

Сегодня Телец может столкнуться с неуступчивостью и резкостью окружающих, особенно коллег по работе. К счастью, сам он будет обладать гибкостью и дипломатичностью за двоих, а потому способен сгладить острые углы и погасить конфликт еще в зародыше. Вообще, дипломатичность и деликатность Тельца будет сегодня выгодно выделять его на общем фоне, обеспечивая ему симпатии лиц противоположного пола, друзей и даже начальства.

Близнецы

Сегодня Близнецы в кругу даже малознакомых людей будут чувствовать себя как рыба в воде - их социальная активность бьет ключом! Звезды гороскопа советуют им не зацикливаться на своем привычном круге общения и разнообразить его новыми знакомствами. Чем больше новых лиц встретят Близнецы сегодня на своей дороге, тем больше шансов за то, что среди них они найдут по-настоящему интересных и нужных им людей.

Рак

Сегодня Рак будет настроен упорно, как никогда, добиваться своего и будет нацелен только на победу! Даже если в каком-то деле он потерпел крах, Рак будет повторять попытки снова и снова, пока не достигнет успеха. Время принятия решений прошло, сегодня Раку необходимо действовать. Звезды гороскопа говорят, что против его напора не устоит ни одна крепость. Правда, чем серьезнее стоящая перед Раком цель, тем дольше продлится ее осада.

Лев

Сегодня Льву полезно немного побыть в роли гуру, поэтому звезды гороскопа советуют ему провести этот день в кругу людей, младших по возрасту, ниже по статусу или уровню профессионализма. Другими словами - в кругу тех, кто будет настроен выслушивать поучительные истории Льва и даже сможет извлечь из них практическую пользу. Сегодня это благотворно скажется и на самом Льве, и на его слушателях, которым Лев способен дать действительно ценные советы.

Дева

Сегодня Дева в любом деле будет настроена по-боевому! День не склоняет ее браться за мелкие проекты, и скорее всего, Дева будет одержима претворением в жизнь глобальных, амбициозных замыслов. Даже если не все будет складываться гладко, это ее не смутит: Дева видит цель, готова к трудностям и знает, что ее не заставят свернуть с пути. Сегодня слова "хочу" и "могу" для Девы - синонимы, и горе тем людям, которые этого не поймут!

Весы

Сегодня Весам представится возможность обдумать какое-то решение, от которого в дальнейшем будет многое зависеть. К счастью, Весы не настроены рубить с плеча, они способны тщательно взвесить все "за" и "против". Благодаря обострившимся в этот день аналитическим способностям, они сумеют все продумать и предусмотреть. В результате решение, которое примут сегодня Весы, будет застраховано от ошибок.

Скорпион

Сегодня Скорпион будет склонен демонстрировать упрямство по любому поводу! При этом попытки окружающих его образумить он может принимать в штыки. Неудивительно, что при таком категоричном настрое день способен принести Скорпиону немало огорчений, хотя на самом деле никаких особенных причин для них нет. Чтобы это понять, звезды гороскопа советуют Скорпиону сегодня корень любых неприятностей искать в себе, а не в других.

Стрелец

Сегодня Стрелец по отношению к своим близким и друзьям будет настроен благодушно и немного покровительственно. Ему захочется заботиться о них, как о детях, опекать, помогать и предостерегать от ошибок. При всей искренности его намерений, близкие люди могут быть не в восторге от того, что Стрелец учит их как жить. Поэтому звезды гороскопа советуют Стрельцу сегодня смягчать свой менторский тон, не выходя за рамки обычных дружеских советов.

Козерог

Сегодня лучшее, что может сделать Козерог, это провести время со своими самыми близкими и любимыми людьми - с родителями и с детьми. Звезды гороскопа советуют Козерогу устроить для них маленький сюрприз, например организовать небольшой праздник, поездку в планетарий или поход в кафе. Сегодня вы настроены на одну волну, ваши биоритмы совпадают, и вы имеете отличный шанс получить истинное наслаждение от общества друг друга. А заодно - завести разговор о чем-то, о чем в другое время не решались поговорить.

Водолей

Сегодня в Водолее проснется великий оратор! Ну, если и не великий, то хотя бы неплохой. Водолею будет что сказать и он сумеет облечь свои слова в убедительную форму, правда, в течение дня он может то и дело сталкиваться с тем, что окружающие не настроены слушать его вечно. По-настоящему найти выход эмоциям и словам Водолей сможет лишь вечером, в кругу семьи и друзей. Звезды гороскопа советуют ему организовать вечеринку, на которой он сможет высказать все, что накипело у него на душе!

Рыбы

Сегодня ничто не сможет заставить Рыб свернуть со своего пути! Что бы они ни задумали, к какой бы цели ни шли, их практически невозможно отвлечь или тем более сбить с толку. Из-за этого окружающим, особенно тем, кто пытается покомандовать Рыбами, может казаться, что они сегодня как никогда самонадеяны и упрямы. На самом же деле Рыбы просто уверены в том, что делают, на все сто процентов. Также как и в том, что никто не справится с любой задачей лучше них.