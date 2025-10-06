https://news.day.az/sport/1786062.html Азербайджанский клуб подписал колумбийскую волейболистку Азербайджанский клуб "Гянджа" усилил состав колумбийской волейболисткой Мелиссой Рангель. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, стороны подписали контракт, и спортсменка уже присоединилась к команде. Рангель прошлый сезон провела в колумбийском клубе Beyond.
Азербайджанский клуб подписал колумбийскую волейболистку
Азербайджанский клуб "Гянджа" усилил состав колумбийской волейболисткой Мелиссой Рангель.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, стороны подписали контракт, и спортсменка уже присоединилась к команде.
Рангель прошлый сезон провела в колумбийском клубе Beyond. За свою карьеру она выступала в Перу, Португалии, Бразилии и Испании, добиваясь успехов на международной арене.
В активе волейболистки победа в чемпионате Перу, Суперкубок Португалии, а также золотая медаль Панамериканских игр и серебро Панамериканского кубка в составе сборной Колумбии.
