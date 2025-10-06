Азербайджанский клуб подписал колумбийскую волейболистку

Азербайджанский клуб "Гянджа" усилил состав колумбийской волейболисткой Мелиссой Рангель.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, стороны подписали контракт, и спортсменка уже присоединилась к команде.

Рангель прошлый сезон провела в колумбийском клубе Beyond. За свою карьеру она выступала в Перу, Португалии, Бразилии и Испании, добиваясь успехов на международной арене.

В активе волейболистки победа в чемпионате Перу, Суперкубок Португалии, а также золотая медаль Панамериканских игр и серебро Панамериканского кубка в составе сборной Колумбии.