В суде оглашены документы, связанные с ракетными ударами вооруженных сил Армении по Гяндже

6 октября судебный процесс по уголовному делу в отношении граждан Республики Армения в Бакинском военном суде продолжился оглашением документов.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на судебном заседании были оглашены документы, связанные с ракетным обстрелом города Гянджа во время 44-дневной Отечественной войны 2020 года. Исследованные по эпизодам документы свидетельствуют о том, что вооруженные силы Армении, грубо нарушив режим прекращения огня и нормы международного права, в том числе требования Женевской конвенции от 12 августа 1949 года, 4, 5, 8, 11 и 17 октября 2020 года ракетами типа 9К58 "Смерч" (БМ-30) и 9К72 "Эльбрус" нанесли удары по жилым кварталам города Гянджа, расположенным вдали от линии фронта, а также по отчетливо просматриваемым и различаемым образовательным и медицинским учреждениям, не являющимся военными целями, а также по гражданскому населению или отдельным гражданским лицам, не участвовавшим в боевых действиях.

Таким образом, Вооруженные силы Армении совершили масштабные разрушения, не обусловленные военной необходимостью, акты терроризма и иные преступления, повлекшие за собой ранения и гибель мирных жителей, а также уничтожение имущества гражданского населения в особо крупном размере.

В ходе расследования по каждому из указанных инцидентов был проведен осмотр мест преступлений, тела погибших были осмотрены судебно-медицинским экспертом, получены и приобщены к материалам дела медицинские заключения о телесных повреждениях пострадавших, установлены и допрошены законные наследники погибших, одновременно были приняты решения о признании пострадавших потерпевшими и их допросе по делу, а также проведены допросы свидетелей и другие следственные действия.

В документах указывается, что в результате ракетных обстрелов города Гянджа 4, 5, 8, 11 и 17 октября 2020 года были преднамеренно убиты 26 мирных жителей, а 175 получили ранения различной степени тяжести. Из 26 погибших - 10 мужчин, 10 женщин и 6 несовершеннолетних. Из 175 раненых - 61 мужчина, 66 женщин и 48 несовершеннолетних.

Отметим, что продолжается суд над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в совершении преступлений против мира и человечности в результате военной агрессии Армении; военных преступлениях, в том числе подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях