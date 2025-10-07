Албания примет очередное заседание Комитета ПА ОЧЭС по социальной и гуманитарной политике

Очередное, 66-е заседание Комитета по социальной и гуманитарной политике Парламентской ассамблеи Организации черноморского экономического сотрудничества (ПА ОЧЭС) состоится в Албании.

Как сообщает Day.Az, об этом на 65-м заседании комитета заявил председатель структуры - депутат Милли Меджлиса Муса Гулиев.

Он отметил, что 66-е заседание состоится в марте 2026 года.