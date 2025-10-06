с 6 по 8 октября...

С 6 по 8 октября в Азербайджане ожидаются усиленные геомагнитные колебания.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Nature, после этих дат активность постепенно снизится, и 9-10 октября ситуация вернётся к норме.

Ниже представлен прогноз магнитных бурь на ближайшие дни, а также информация о том, кто может ощущать их влияние сильнее и как защитить своё здоровье.

Прогноз магнитных бурь на 6-10 октября

6 октября, понедельник: ожидаются магнитные возмущения среднего уровня, возможны кратковременные локальные бури.

7 октября, вторник: активность остаётся высокой, возможна магнитная буря уровня G1.

8 октября, среда: геомагнитная обстановка нестабильна, возможны колебания до среднего уровня.

9 октября, четверг: активность снизится, ситуация стабилизируется.

10 октября, пятница: серьёзных возмущений не ожидается, день будет спокойным.

Что такое магнитная буря?

Магнитная буря возникает при взаимодействии потоков плазмы от Солнца с магнитным полем Земли. Интенсивность бурь измеряется от уровня G1 (слабая) до G5 (очень сильная).

Слабые бури могут повлиять на людей, чувствительных к изменениям погоды, и вызвать небольшие технические сбои.

Сильные бури способны вызвать сбои в работе связи, навигации и энергетических систем.

Кто наиболее подвержен влиянию магнитных бурь?

Особенно чувствительными в этот период будут:

люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями;

страдающие повышенным давлением;

пожилые люди;

люди, чувствительные к изменениям погоды;

лица с нарушениями сна;

люди с хроническими заболеваниями.

Возможные симптомы: головная боль, головокружение, усталость, колебания давления, раздражительность, сонливость, рассеянность, обострение хронических заболеваний.

Как снизить влияние магнитных бурь?

Специалисты рекомендуют: