Вниманию метеочувствительных: с 6 по 8 октября...
С 6 по 8 октября в Азербайджане ожидаются усиленные геомагнитные колебания.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Nature, после этих дат активность постепенно снизится, и 9-10 октября ситуация вернётся к норме.
Ниже представлен прогноз магнитных бурь на ближайшие дни, а также информация о том, кто может ощущать их влияние сильнее и как защитить своё здоровье.
Прогноз магнитных бурь на 6-10 октября
-
6 октября, понедельник: ожидаются магнитные возмущения среднего уровня, возможны кратковременные локальные бури.
-
7 октября, вторник: активность остаётся высокой, возможна магнитная буря уровня G1.
-
8 октября, среда: геомагнитная обстановка нестабильна, возможны колебания до среднего уровня.
-
9 октября, четверг: активность снизится, ситуация стабилизируется.
-
10 октября, пятница: серьёзных возмущений не ожидается, день будет спокойным.
Что такое магнитная буря?
Магнитная буря возникает при взаимодействии потоков плазмы от Солнца с магнитным полем Земли. Интенсивность бурь измеряется от уровня G1 (слабая) до G5 (очень сильная).
-
Слабые бури могут повлиять на людей, чувствительных к изменениям погоды, и вызвать небольшие технические сбои.
-
Сильные бури способны вызвать сбои в работе связи, навигации и энергетических систем.
Кто наиболее подвержен влиянию магнитных бурь?
Особенно чувствительными в этот период будут:
-
люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями;
-
страдающие повышенным давлением;
-
пожилые люди;
-
люди, чувствительные к изменениям погоды;
-
лица с нарушениями сна;
-
люди с хроническими заболеваниями.
Возможные симптомы: головная боль, головокружение, усталость, колебания давления, раздражительность, сонливость, рассеянность, обострение хронических заболеваний.
Как снизить влияние магнитных бурь?
Специалисты рекомендуют:
-
спать 7-9 часов в сутки;
-
пить достаточно воды;
-
отдавать предпочтение травяным чаям;
-
избегать стресса и чрезмерных физических нагрузок;
-
сократить потребление кофе и алкоголя;
-
правильно и сбалансировано питаться;
-
чаще гулять на свежем воздухе;
-
регулярно проветривать помещение;
-
делать достаточные перерывы для отдыха;
-
контролировать давление и общее состояние здоровья.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре