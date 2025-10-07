Сумасшедший иранский дед и глупый фейк против Азербайджана
Мужика на фото зовут Камран Газанфари, и нет, он не мелкий торгаш или таксист с соседнего двора.
Это аж целый депутат парламента Ирана! И он родил "сенсацию": заявил, что видел некие файлы Пентагона (!), которые якобы доказывают, что Великобритания, Израиль и Азербайджан заранее спланировали (!!) катастрофу вертолета с Ибрагимом Раиси.
Конечно спланировали! Спецштаб даже создали. А перед планированием катастрофы подослали в иранские ВВС сотни идиотов, которые потом стали пилотами.
А еще - завербовали шаманов, чтобы в день поездки Раиси был туман.
А еще устроили исламскую революцию - чтобы были санкции, авиация устарела, и чтобы вертолет президента летал с палеными китайскими запчастями...
Пятьдесят лет работы! И все это разумеется только ради того, чтобы ликвидировать Раиси. Ну и Абдоллахияна в придачу.
Как писал Руми:
Аман-аман, вертолет
Аман-аман, упадет
Хосейн Амир Абдоллахиян
Чужим похмельем пойдет.
