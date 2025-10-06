Автор: Ибрагим Алиев

Не прошло и месяца, как премьер-министр Франции Себастьен Лекорню подал в отставку. Всего двадцать семь дней назад, 9 сентября, президент Эмманюэль Макрон назначил его главой правительства, но и этот выбор оказался недолговечным. Лекорню стал очередным премьером, не выдержавшим тяжести политической атмосферы, созданной нынешним главой государства. По счету он стал седьмым премьер-министром и одним из самых быстро "сгоревших" в кресле руководителя кабмина. Говорит это об одном - во Франции наступила системная усталость, при которой даже самые лояльные сторонники бегут от Макрона, словно крысы, спасаясь с тонущего корабля.

Причины столь стремительной отставки кроются в самой структуре власти. Французская политическая система при Макроне превратилась в замкнутый круг, где премьер-министр не самостоятельный политический игрок, а марионетка в руках президента. И Лекорню оказался символом этой ситуации. Его правительство не смогло предложить ни свежих идей, ни серьезных перемен. Напротив, состав кабинета во многом повторял прежний, а это означало лишь продолжение старого курса, вызвавшего недовольство общества и оппозиции. Без устойчивого большинства в Национальном собрании любой премьер оказывался обречен на постоянные уступки и компромиссы, которые размывали его авторитет и лишали инициативы.

Эмманюэль Макрон стремился удержать контроль над всеми процессами, сосредоточив власть в Елисейском дворце. Этот стиль управления быстро выжигал политический ресурс любых фигур в правительстве. Премьер не имеет возможности проводить собственную линию, даже пространства для маневра. "Недонаполеон" стремился играть роль великого стратегического лидера, но вместо этого загнал страну в политический тупик. Французы же, уставшие от кризисов, экономических трудностей и бесконечных уличных протестов, воспринимают такие перестановки как очередное свидетельство бессилия власти.

Себастьен Лекорню оказался не первым и, вероятно, не последним премьером, которого сломала система. До него в отставку уходили и более опытные фигуры, но сценарий всегда был одинаков: президент назначает, парламент встречает недоверием, общество не видит перемен, а через несколько недель или месяцев кресло снова пустует. Собственно поэтому бегство премьеров стало постоянным явлением. Это уже закономерность, обусловленная характером политической модели Макрона. Каждый новый премьер - жертва ловушки, созданной самим президентом.

Оппозиция не упустила случая использовать момент. Лидер партии "Непокорная Франция" Жан-Люк Меланшон потребовал немедленного рассмотрения в Национальном собрании инициативы об отстранении Макрона, подчеркнув, что именно президент является корнем проблемы. Не менее резко высказался и лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо. Он заявил, что раз Лекорню ушел, то теперь настала очередь самого Макрона.

Макрон же пытается удержаться в седле, но его позиция становится все более шаткой. Неспособность обеспечить стабильное правительство, постоянные разногласия в парламенте и нарастающее общественное раздражение превращают его в президента, утратившего контроль. Каждый новый кризис лишь подтверждает, что речь идет не о временных трудностях, а о глубоком разложении системы управления. Франция балансирует на грани политического паралича.

Страна сегодня нуждается в ином подходе. Нужен полный перезапуск политической жизни. Новый президент, новые министры, новая стратегия. Только так можно вернуть доверие общества и преодолеть тупик, в который завел Францию нынешний хозяин Елисейского дворца. Если же продолжить нынешнюю линию, впереди страну ждут новые отставки, новые протесты и новые разочарования.

Макрон просто исчерпал себя как лидер. Его амбиции не только не укрепили государство, но и превратили его в источник хаоса. В истории Пятой республики уже были периоды нестабильности, но нынешняя ситуация отличается своей затяжностью и бесперспективностью. Даже в кризисные 1960-е или во времена политических потрясений 1980-х Франция не сталкивалась с таким быстрым выгоранием фигур. Никогда еще высокопоставленные представители власти не менялись с такой скоростью.

Международная реакция также свидетельствует о падении авторитета Парижа. Европейские партнеры отмечают, что Франция перестает играть роль опоры в Европейском союзе, ведь без устойчивого правительства она не способна проводить последовательную линию ни во внешней политике, ни в вопросах экономики и безопасности. Германия и Италия все чаще занимают ведущие позиции в европейских инициативах, в то время как Франция оказывается на вторых ролях. Думаем, то, как Джорджи Мелони смотрела на Макрона, будут еще долго помнить. Для страны, которая традиционно претендовала на лидерство в ЕС, это превращается в болезненный удар по самолюбию.

Определенно, общественное мнение внутри Франции продолжит демонстрировать нарастающее разочарование. Социологические опросы, напомним, показывают, что доверие к президенту стремительно падает, а идея досрочных выборов набирает популярность. Люди все чаще выходят на улицы с лозунгами о необходимости политического обновления.

Ситуация осложняется и тем, что во французской элите наблюдается раскол. Часть политиков из президентского лагеря пытается дистанцироваться от Макрона, понимая, что его фигура становится токсичной. Другие же, напротив, до последнего пытаются сохранить лояльность, надеясь на будущие карьерные дивиденды. В результате кабинет министров напоминает арену борьбы за личные интересы, а не команду, способную управлять страной.

Если страна не решится на кардинальные перемены, ситуация будет лишь ухудшаться. Народ Франции должен громче потребовать лишь одного - полного обнуления. В этом заключается главный вызов ближайших лет. Вопрос стоит не о том, кто будет следующим премьером, а о том, сможет ли Франция освободиться от власти человека, превратившего страну в поле непрекращающихся кризисов. Спасение возможно только через отставку Макрона. Новый президент, новые министры и новый курс - вот единственный путь вперед.