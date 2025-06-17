Джорджа Мелони закатила глаза от слов Макрона

Автор: Мехти Ахмедзаде

На состоявшемся недавно заседании G7 президент Франции Эммануэль Макрон решил посплетничать о чем-то с премьер-министром Италии Джорджей Мелони до того, как придет Дональд Трамп.

На опубликованных кадрах видно, как недолюбливающая Макрона Мелони с серьезным лицом слушает французского лидера, после чего закатывает глаза. Правда, сначала она показала ему "лайк", но страшно представить, что потом сказал Макрон, что ее эмоции вырвались наружу перед камерами.

Похоже, Макрон хотел блеснуть своими "дипломатическими талантами", но получилось, как всегда - сказал какую-то чушь, которую Мелони потом будет озвучивать в своих выступлениях, критикуя Францию, как это было не раз.

Джорджа, кстати, молодец. Стойко выдержала бурю словесной бессмыслицы.

Сам Трамп, напомним, не раз критиковал, прикалывался и издевался над Макроном. Получается, что за столом почти нет никого, кто искренне относился бы к Макрону хотя бы с минимальной симпатией. Даже новички клуба - премьер Британии Кир Стармер и канцлер Германии Фридрих Мерц - не спешат бросаться ему в объятия.

Стармер ещё до саммита дал понять, что Париж и Лондон ждёт серьёзный разговор по миграционным вопросам и безопасности в Ла-Манше.

Фридрих Мерц, хоть и говорит о необходимости укреплять франко-германское партнёрство, предпочитает действовать сухо, прагматично, без привычной для Макрона помпы и громких слов. Холодный расчёт и интересы Берлина.

В результате на саммите образовалась уникальная атмосфера: Макрон в привычной манере вещает и жестикулирует, как театральный актёр на кастинге, а вокруг - либо каменные лица, либо сдержанные кивки. И только Джорджа Мелони честно закатывает глаза, давая понять, что её терпение небезгранично.

Так что в нынешней G7 у Макрона не союзники, а максимум вежливо дистанцирующиеся коллеги, так как за столом он скорее раздражающий звук, чем человек с весомым мнением.