https://news.day.az/world/1785930.html Глава французской партии призвал Макрона распустить парламент Председатель партии "Национальное объединение" Франции Жордан Барделла призвал Эмманюэля Макрона распустить парламент страны. Как передает Day.Az, об этом сообщают французские СМИ. "Невозможно восстановить стабильность без возвращения к избирательным урнам и без роспуска Национального собрания", - заявил он.
Глава французской партии призвал Макрона распустить парламент
Председатель партии "Национальное объединение" Франции Жордан Барделла призвал Эмманюэля Макрона распустить парламент страны.
Как передает Day.Az, об этом сообщают французские СМИ.
"Невозможно восстановить стабильность без возвращения к избирательным урнам и без роспуска Национального собрания", - заявил он.
Ранее мы сообщали, что премьер-министр Франции Себастьен Лекорню подал заявление об отставке президенту Эмманюэлю Макрону.
