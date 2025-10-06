https://news.day.az/world/1785925.html

Премьер-министр Франции подал в отставку

Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню подал заявление об отставке президенту Эмманюэлю Макрону. Как передает в понедельник Day.Az, об этом сообщили в Елисейском дворце. "Себастьен Лекорню подал прошение об отставке своего правительства президенту, который ее принял", - говорится в заявлении.